Общество

Псковский губернатор поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Защищать конституционные права и свободы граждан, обеспечивать исполнение судебных актов и решений суда — это важная и ответственная работа. Она требует серьезной профессиональной подготовки, исключительной компетентности, выдержки и полной самоотдачи», - сказал глава региона.

Он также добавил, что псковские сотрудники УФССП на профессиональном уровне выполняют все возложенные на них обязанности, большое внимание уделяют информационной работе.

«Вы активно взаимодействуете с жителями, участвуете в патриотических акциях и общественной жизни области — это заслуживает признательности и уважения», - подчеркнул губернатор. Кроме того, отдельную благодарность Михаил Ведерников выразил ветеранам ведомства, которые вносят большой вклад в воспитание молодых сотрудников.

Глава региона пожелал приставам крепкого здоровья, стойкости, выдержки и дальнейших успехов на службе.