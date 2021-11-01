Общество

В Псковской области назвали обладателей именных стипендий за особые успехи в учебе

Восемнадцать студентов и два аспиранта вузов и профессиональных образовательных организаций Псковской области в учебном периоде 2021-22 годов будут получать именные стипендии за особые успехи в научной и учебной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В число отличников вошли учащиеся Псковского государственного университета, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукской академии физической культуры и спорта, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского политехнического колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Великолукского медицинского колледжа, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Аспирантам назначена стипендия в размере 2,2 тыс. рублей, студентам — от 1 до 1,7 тыс. рублей ежемесячно.

Отметим, именные стипендии в Псковской области назначаются ежегодно и выплачиваются с 1 сентября по 31 августа. Рассчитывать на такую поддержку могут студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме в вузах и профессиональных образовательных организациях. При этом в высшем образовательном звене отбор проводится среди отличников. Студенты профорганизаций могут претендовать на стипендию в случае, если они учатся на «хорошо» и «отлично». Оценивается также участие студентов в международных, всероссийских, областных конкурсах, олимпиадах, конференциях.

Кандидаты на получение именных стипендий выдвигаются учеными (педагогическими советами) государственных образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных образовательных организаций.