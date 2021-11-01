Общество

Более 120 млн пассажиров перевезли по Октябрьской железной дороге с начала года

Более 122 млн пассажиров перевезли по Октябрьской железной дороге за 10 месяцев 2021 года, что на 22,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них 108,2 млн – пассажиры пригородного сообщения, 14 млн – дальнего следования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В пригородном сообщении в октябре отправлено 11,7 млн пассажиров (+13,1%), в дальнем – 1,3 млн человек (+33,8%).

Пассажирооборот по итогам октября 2021 года составил 1,3 млрд пасс-км (+23,6% к октябрю прошлого года). В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 13,2% (436 млн пасс-км), в дальнем следовании рост составил 29,6% (860 млн пасс-км).

Пассажирооборот по итогам 10 месяцев вырос в на 34,6% и составил более 14 млрд пасс-км.