Общество

В псковской воинской части будут производить кислород для медучреждений

В рамках поручения президента России министерство обороны будет передавать в Псковскую область кислород для медицинских учреждений. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Достигнуты договоренности Псковской области с министерством обороны России, согласно которым ведомство будет оказывать содействие региону в снабжении медицинским кислородом. На территории одной из воинских частей области запускается установка, которая будет производить кислород», - говорится в сообщении.

Добавим, на данный момент в регионе нет проблем с поставками кислорода для больниц. Кислород от Минобороны будет обеспечивать резервный запас.