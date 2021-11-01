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Новые фонари зажгли на участке Рижского проспекта в Пскове

Завершены работы по строительству наружного освещения на участке Рижского проспекта от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

На объекте установили 19 железобетонных опор и смонтировали 19 светодиодных светильников. Также благоустроили прилегающую территорию. Работы произвела подрядная организация ООО «Псковсвязьстрой» по контракту с управлением городского хозяйства администрации. Гарантия качества работ и входящих в них материалов составляет не менее 3 лет.

Напомним, что в текущем году появилось освещение на Гаражном проезде. Всего там освещено более километра улично-дорожной сети: Гаражный проезд от улицы Шестака до улицы Рокоссовского и участок улицы Рокоссовского от Гаражного проезда до Рижского проспекта. Там установили 38 железобетонных опор и смонтировали 43 светодиодных светильника.

Кроме того, продолжается строительство линии освещения на участке улицы Новгородской от 4-го Зонального проезда до дома №71г на улице Николая Васильева. Там установили 22 опоры, ожидается поставка 40 светильников. Работы производит АО «Псковэнергоремонт».

Все работы выполняются в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» за счет средств бюджета города Пскова на 2021 год.