Общество

Дмитрий Белюков выступил с докладом на научно-практической конференции в Омске

Всероссийская научно-практическая конференция «VI Ядринцевские чтения» на тему «Образы прошлого в публичном пространстве: проблемы репрезентации исторических знаний» завершилась в Омске. На ней со своим докладом выступил, в том числе, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

«На секции "Проблема исторического факта: публичная история и мифотворчество" был представлен мой доклад "Краеведение в пространстве исторической памяти (из опыта работы Великолукского городского краеведческого общества)". Конференция прошла успешно, чему способствовала безупречная работа оргкомитета, что особенно ценно в наше непростое время. Было приятно встретиться с коллегами из других регионов, обсудить и наметить планы дальнейшей работы», - написал Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди организаторов конференции - Союз краеведов России, который в этом году возглавляет директор Омского государственного историко-краеведческого музея Петр Вибе. Среди участников - более 110 докладчиков из 16 регионов России и Казахстана.