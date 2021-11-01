Общество

Псковский архив опубликовал политдонесение с описанием подвига военной медсестры

Государственный архив Псковской области опубликовал политдонесение комиссара третьей Ленинградской партизанской бригады имени Германа за сентябрь 1943 года, в котором описан героический подвиг медсестры Александры Кузмиченко во время штурма реки в Новоржевском районе. Документ размещен на странице архива в соцсети «ВКонтакте».

Фото: государственный архив Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

«Во время штурма реки Веитница (допускаем, что в документе опечатка и речь идет о реке Верхница) Новоржевского района под градом пуль, осколков и мин медсестра Шура Кузмиченко без страха оказывала помощь, перебегая от одного раненого бойца к другому, быстро перевязывала и выносила раненых из-под огня. Когда бойцы отряда №II ворвались в деревню, Шура была вместе с ними и осколком разорвавшейся мины ее смертельно ранило. Сбитая на землю, тов. Кузмиченко приподнялась и успела крикнуть вслед бойцам: "Я умираю. За Родину, за Сталина! Товарищи! Отомстите за меня!"», - говорится в тексте документа.

Описанные в политдонесении события произошли в ночь с 5 на 6 сентября.