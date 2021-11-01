Общество

Аналитики назвали самые частые последствия перенесенного COVID-19 у жителей СЗФО

Одними из самых частых последствий перенесенного коронавируса для жителей Северо-Западного федерального округа стали слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышка и нарушения сна. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Чуть реже жители СЗФО отмечали, что у них присутствуют следующие симптомы: тревога, частые головные боли и перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости. Половина работников Северо-Запада (из числа переболевших ковидом) ответили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни – это самый высокий показатель среди всех федеральных округов по стране.

Служба исследований платформы также выяснила, сколько было выдано больничных листов по заболеванию COVID-19 в компаниях СЗФО, а также на какой период обычно работники Северо-Запада уходят на больничный.

Опрос показал, что в каждой третьей (в 2020 – 31%, в 2021 – 34%) компании количество выданных больничных листов по заболеванию COVID-19 составило в среднем от 1 до 10 штук. За год снизилось число компаний, в которых было выдано от 10 до 20 больничных по COVID-19: в 2020 это случилось в 18% компаний, а в 2021 – в 16%. Выросло число компаний, сотрудникам которых не было выдано ни одного больничного по COVID-19, с 20% в 2020 до 27% в 2021.

Северо-Западный ФО 2020 2021 От 1 до 10 31% 34% От 10 до 20 18% 16% От 20 до 50 17% 20% От 50 до 100 6% 2% От 100 до 200 7% 1% От 200 до 500 1% 0% От 500 до 1000 0% 0% Не было выдано ни одного больничного листа по Covid-19 20% 27%

Большинство больничных по COVID-19 по по-прежнему выдается сроком от 7 до 14 дней – в 2020 году их было 58%, в 2021 даже больше до 64%. При этом снизилось число больничных на срок от 14 до 21 дня – с 36% до 32%. И лишь 5% больничных выдаются на срок до 6 дней.