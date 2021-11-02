Общество

До 140 тысяч рублей может получать врач-педиатр в Пскове

Врач-педиатр может получать до 140 тысяч рублей в Пскове, если прошел обучение по лечению COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Сервис изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Врач-педиатр» в коммерческих клиниках в октябре. Наиболее востребованы врачи-педиатры со стажем работы от 3 лет, имеющие опыт работы в коммерческой клинике и сертификаты по другим врачебным специализациям. Зарплатный максимум для врача-педиатра в Москве составляет 250 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 220 тысяч рублей, в Пскове — 130 тысяч рублей.

Среднерыночная зарплата в Пскове составляет 60 тысяч рублей. Специалисты с опытом работы до одного года и с высшим образованием, со знанием основ и особенностей фармакотерапии детского возраста и наличием действующего сертификата по специальности «Педиатрия» или прошедшим послевузовскую переподготовку с профподготовкой по специальности, а также со знанием современных методов профилактики, диагностики и лечения детских заболеваний, основ и особенностей фармакотерапии детского возраста, основ законодательства РФ о здравоохранении и современных стандартов оказания медицинской помощи зарабатывают от 28 до 33 тысяч рублей.

Врачи со стажем от одного года и опытом работы с электронными картами могут получать от 33 до 45 тысяч рублей. Специалист с опытом работы в коммерческих клиниках и стажем от трех лет может получать от 45 до 65 тысяч рублей, а врач-педиатр со стажем от пяти лет, наличием действующего сертификата по другой врачебной специализации и прохождением обучения по лечению коронавирусной инфекции зарабатывает от 65 до 140 тысяч рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 38 лет, в 84% − женщины. 100% из кандидатов имеют высшее образование, 28% готовы к переезду, 44% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,8 года.