Общество

Сотрудников псковского сельхозпредприятия наградили почетными грамотами

Глава Псковского района Наталья Федорова вручила премии и подарки сотрудникам СХПК «Ершовский» по итогам 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Награждение прошло 1 ноября совместно с председателем районного Собрания депутатов Андреем Неофитовым. Гости осмотрели территорию молочной фермы и пообщались с ее руководителем Геннадием Моисеевым, который рассказал о трудностях на заготовке кормов в уходящем году, об организации работы и планах на будущее.

Наталья Федорова поздравила тружеников села с прошедшим профессиональным праздником. Глава Псковского района пожелала всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и благополучия. Она вручила почетные грамоты, ценные подарки и денежные премии лучшим сотрудникам.

«Несмотря на дождливое лето, само предприятие также было отмечено дипломом 3-й степени за наивысшие показатели на заготовке кормов в 2021 году», - добавили в администрации.