Общество

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в псковских колониях

Прокуратура завершила проверку пожарной безопасности во всех исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки выявлены нарушения, в целях устранения которых в адрес начальников исправительных колоний направили 4 представления, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в связи с допущенными нарушениями спецпрокурор в отношении четырех юридических лиц возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По результатам их рассмотрения юридических лиц привлекли к административной ответственности.