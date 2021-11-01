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Общество

Почти 50% жителей Псковской области приняли участие в переписи населения

02.11.2021 11:45|ПсковКомментариев: 0

Более 46% жителей Псковской области приняли участие во Всероссийской переписи населения, которая проходит с 15 октября по 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

В администрации заметили, что самый безопасный и удобный способ прохождения переписи — через портал «Госуслуги». Любой желающий может самостоятельно заполнить переписные листы с домашнего компьютера или мобильного телефона в удобное для него время. При этом участие в переписи займет не более 15 минут.

«Другие способы участия в масштабном статистическом мероприятии также полностью безопасны. Если нет возможности пройти перепись населения самостоятельно, можно дождаться переписчика. Все переписчики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, они регулярно проходят ПЦР-тесты», - рассказали в администрации. 

Там также заверили, что при наборе переписчиков Псковстат отдает приоритет людям с иммунитетом: переболевшим или вакцинированным. Во время общения с людьми переписчик обязательно соблюдает социальную дистанцию, и использует защитную маску и перчатки. Кроме того, переписчики не заходят в дома и квартиры — опрос проводится вне квартир и домовладений.

Все инструкции Роспотребнадзора соблюдаются также на стационарных переписных участках: социальная дистанция, температурный контроль, регулярная санитарная уборка и проветривание помещений.

Напомним, до 8 ноября можно заполнить переписные бланки самостоятельно на портале Госуслуг, до 14 ноября можно пройти перепись в МФЦ, на переписных участках, или дождаться переписчика дома.

«Результаты переписи будут жизненно необходимы региону. На их основе на протяжении 10 лет будут приниматься управленческие решения, в том числе, и по самым конкретным проблемам. Например, необходимо ли строить новую школу? Сколько понадобится учителей для школы с учетом подрастающего поколения? Есть ли необходимость в строительстве больницы, детского сада и так далее», - добавили в администрации. 

Теги: #Псковская область #перепись
Источник: Псковская Лента Новостей
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