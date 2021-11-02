Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Справедливая Россия» возвращает деньги
псков лучший кофе
детские прививки польза или риск?
топи печь правильно
морально сильные
Концерт рок-группы «Ария»
защити дачу от воров
Телефон прямого эфира 56-73-72
выбор в пользу жизни
декодируем QR-реальность
работа затылком
 
 
 
ещё Общество 02.11.2021 09:413 Псковская область получит более 30 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода 02.11.2021 22:310 До 140 тысяч рублей может получать врач-педиатр в Пскове 02.11.2021 22:240 Наталья Федорова проконтролировала ход ремонта ФАПа в Псковском районе 02.11.2021 22:060 Островский суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских прав 02.11.2021 21:230 Более 70 государственных и муниципальных услуг предоставляют онлайн в Псковской области 02.11.2021 21:181 Волонтеров для доставки продуктов пожилым людям ищут в Пскове
 
 
 
Самое популярное 28.10.2021 14:1210 Только 2% привитых псковичей переносят COVID-19 в тяжелой форме 01.11.2021 13:118 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 26.10.2021 16:3333 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области почти вдвое превысила показатели по РФ 27.10.2021 16:179 Дизайнерскими крышками люков в Пскове заинтересовались коллекционеры 30.10.2021 20:406 Псковичам рекомендовали минимизировать социальные контакты в нерабочие дни
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Островский суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских прав

02.11.2021 22:06|ПсковКомментариев: 0

Островский городской суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских удостоверений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что на страницах сайтов посетителям предлагают купить водительские удостоверения с официальной регистрацией по базе данных.

На сайтах также есть информация о том, что водительское удостоверение можно получить, минуя установленный законом порядок получения данного официального документа. Оплата осуществляется после предоставления услуги. За отдельную плату граждане могут оформить справку без фактического прохождения медицинского осмотра. Также предлагают за деньги сделать водительские удостоверения автомобилистам, ранее лишенным права управления транспортными средствами.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал информацию, размещенную на определенных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Теги: #прокуратура #островский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 160 человек
02.11.2021, 22:310 До 140 тысяч рублей может получать врач-педиатр в Пскове 02.11.2021, 22:240 Наталья Федорова проконтролировала ход ремонта ФАПа в Псковском районе 02.11.2021, 22:060 Островский суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских прав 02.11.2021, 21:490 Почти 380 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области
02.11.2021, 21:440 Юные шахматисты из Пскова стали победителями первенства области 02.11.2021, 21:272 ГИБДД усиливает работу на дорогах в Псковской области в нерабочие дни 02.11.2021, 21:230 Более 70 государственных и муниципальных услуг предоставляют онлайн в Псковской области 02.11.2021, 21:181 Волонтеров для доставки продуктов пожилым людям ищут в Пскове
02.11.2021, 21:030 В архиве рассказали, как в 19 веке псковичи предлагали разобрать крепостные стены на стройматериалы 02.11.2021, 20:470 Жители Северо-Запада более 65 тысяч раз вернули покупки в интернет-магазины 02.11.2021, 20:280 В псковской спортшколе объявили набор в секцию велоспорта 02.11.2021, 20:110 Сотрудников псковского сельхозпредприятия наградили почетными грамотами
02.11.2021, 19:560 Скутерист врезался в автомобиль в Пушкиногорском районе 02.11.2021, 19:334 Псковский депутат призвал не штрафовать за нарушение масочного режима 02.11.2021, 19:182 Денис Иванов: Эпоха Братчикова — период перемен для Пскова 02.11.2021, 18:580 Шесть объектов Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России»
02.11.2021, 18:379 Названы три района Псковской области с самым низким уровнем вакцинации 02.11.2021, 18:200 Проверить знания в этнографии приглашают псковичей 02.11.2021, 18:000 Неприятное с бесполезным 02.11.2021, 18:000 Псковские учителя прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса классных руководителей
02.11.2021, 17:581 Минобрнауки разрешило вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября 02.11.2021, 17:550 Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в псковских колониях 02.11.2021, 17:510 Более 80 экоуроков провели в псковских школах при поддержке завода «Титан-Полимер» 02.11.2021, 17:450 Дожди ожидаются в Псковской области 3 ноября
02.11.2021, 17:410 Олег Грицаев: Один в поле не воин 02.11.2021, 17:340 Сигареты стоимостью более 3,5 млн рублей не пропустили через границу в Невельском районе 02.11.2021, 17:230 Определен подрядчик для ремонта почти 40 км дороги в Себежском районе 02.11.2021, 17:141 Спортивная фотосессия прошла у финалисток конкурса «Мисс Псков - 2021»
02.11.2021, 17:080 Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе 02.11.2021, 17:025 Троицкий мост: традиции или инновации? 02.11.2021, 16:434 Александр Козловский рассказал о своем отношении к Дню народного единства 02.11.2021, 16:344 Мне будет не хватать Олега Брячака в Псковской гордуме — Денис Иванов
02.11.2021, 16:206 Власти не планируют продлевать нерабочие дни в Псковской области 02.11.2021, 16:150 Псковский драмтеатр показал спектакль «Смерть Тарелкина» в Москве 02.11.2021, 16:080 Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября 02.11.2021, 16:031 Астроном-любитель из Пскова сфотографировал туманность в созвездии Персея
02.11.2021, 15:491 Андрей Маковский: Псковское областное Собрание – самый конкурентный парламент на Северо-Западе 02.11.2021, 15:410 В расписание авиарейсов из Москвы в Псков внесли изменения 02.11.2021, 15:388 Денис Иванов поддержал введенные из-за коронавируса ограничения 02.11.2021, 15:231 Порядка 25% нового государственного бюджета направят на социальную сферу
02.11.2021, 15:076 Памятник Петру I отливают в Пскове 02.11.2021, 15:014 Дед Мазай и QR-зайцы 02.11.2021, 14:570 Записанный в Псковском кремле спектакль покажут на телевидении 02.11.2021, 14:410 «Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента. ВИДЕО
02.11.2021, 14:303 Старинные жернова мельницы нашли археологи в Пскове 02.11.2021, 14:142 Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове 02.11.2021, 14:023 Александр Козловский: Главная задача — не допустить в России полного локдауна 02.11.2021, 13:510 40% великолучан приняли участие в переписи населения
02.11.2021, 13:403 Денис Иванов намерен пойти на выборы в Псковскую гордуму в 2022 году 02.11.2021, 13:351 Задержанный из-за «радиационного» тумана самолет вылетел из Москвы в Псков 02.11.2021, 13:202 Аномальный всплеск тепла в Псковской области подходит к завершению 02.11.2021, 13:150 Два иностранца попытались незаконно пересечь границу в Палкинском районе
02.11.2021, 13:031 100 млн рублей направили на ежемесячные выплаты на детей в Псковской области 02.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Александром Козловским 02.11.2021, 12:570 Четыре пьяных водителя попались сотрудникам ГИБДД в Псковской области 02.11.2021, 12:470 Безработный устроил разбойное нападение на магазин в Стругокрасненском районе
02.11.2021, 12:440 Вылет самолета из Москвы в Псков перенесли на 13.00 02.11.2021, 12:300 «Гайд-парк»: Денис Иванов о коронавирусе, «эпохе Братчикова» и решении проблем 15-го округа. ВИДЕО 02.11.2021, 12:211 Более 60 магазинов в Псковской области продавали контрафактные сигареты 02.11.2021, 12:110 «Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента
02.11.2021, 12:050 Синоптик объяснил появление «радиационного тумана» в Москве 02.11.2021, 12:000 СНГБ предлагает сэкономить время при получении банковских услуг 02.11.2021, 11:500 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 919 02.11.2021, 11:450 Почти 50% жителей Псковской области приняли участие в переписи населения
02.11.2021, 11:400 Скончался концертмейстер псковского колледжа искусств Николай Зимин 02.11.2021, 11:330 Регионам помогут реконструировать муниципальные музеи 02.11.2021, 11:272 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается из-за сильного тумана 02.11.2021, 11:250 Подрядчик закупил основную часть стройматериалов для парка «Россия — моя история» в Пскове
02.11.2021, 11:181 Интерактив: Ножками за графиком 02.11.2021, 11:108 Почти 260 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю 02.11.2021, 11:000 «Гайд-парк»: Денис Иванов о коронавирусе, «эпохе Братчикова» и решении проблем 15-го округа 02.11.2021, 10:540 ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов
02.11.2021, 10:490 Четыре псковича вошли в состав сборной России по панкратиону 02.11.2021, 10:370 Пьяный водитель на автомобиле вылетел в кювет в Печорском районе 02.11.2021, 10:310 130 рулонов сена подожгли в Невельском районе 02.11.2021, 10:250 Более 200 псковичей получат выплату в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru