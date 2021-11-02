Общество

Островский суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских прав

Островский городской суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских удостоверений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что на страницах сайтов посетителям предлагают купить водительские удостоверения с официальной регистрацией по базе данных.

На сайтах также есть информация о том, что водительское удостоверение можно получить, минуя установленный законом порядок получения данного официального документа. Оплата осуществляется после предоставления услуги. За отдельную плату граждане могут оформить справку без фактического прохождения медицинского осмотра. Также предлагают за деньги сделать водительские удостоверения автомобилистам, ранее лишенным права управления транспортными средствами.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал информацию, размещенную на определенных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решение суда пока не вступило в законную силу.