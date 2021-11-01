Общество

Аномальный всплеск тепла в Псковской области подходит к завершению

Ожидаемый на территории России аномальный всплеск тепла в Псковской области уже подходит к завершению. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«То, что было у нас в последние дни — это и есть аномальный всплеск тепла. Он у нас уже подходит к завершению, и уже завтра-послезавтра температура будет постепенно понижаться», - сказала Тала Нещадимова.

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По ее словам, в ближайшие дни на территории региона будет увеличиваться облачность, а дневные и ночные температуры начнут сравниваться. «Из-за облачности такого ощутимого прогрева днем не будет», - пояснила синоптик.

«У нас уже были теплые, солнечные дни. Может, антициклон до кого-то дальше доходит, но мы 5-6 ноября ожидаем дневные температуры в диапазоне от 7 до 12 градусов, небольшой дождь, южный ветер. Холодно не будет, но это не такое солнечное, яркое, ясное потепление. Такое у нас уже прошло», - заключила специалист.