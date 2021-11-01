Общество

Денис Иванов поддержал введенные из-за коронавируса ограничения

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Едина Россия» Денис Иванов поддержал введенные антикоронавирусные ограничения в Псковской области. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Гайд-парк» 2 ноября.

Депутат отметил, что многие люди не замечают, что в других странах ввели локдаун и комендантский час. Он предложил вспомнить, как год назад в Псковской области все боялись выйти на улицу - у людей был «панический страх».

«Сейчас надо отдать должное нашему правительству, которое с пониманием относится к бизнесменам и предприятиям, что всем нужно работать. Губернатор очень аккуратно ввел ограничения в регионе. Мы не сидим с вами дома», - подчеркнул Денис Иванов.

«Коронавирус забирает людей, поэтому споры о необходимости введения ограничений идут, так сказать, вокруг человеческой жизни. Каждый должен с пониманием к этому относиться», - отметил он.