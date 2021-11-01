Общество

Александр Козловский рассказал о своем отношении к Дню народного единства

День народного единства - это праздник, который призывает к объединению. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Козловский.

«День народного единства - это праздник, который призывает нас к объединению. В этот день мы вспоминаем нашу историю, вспоминаем, как предки объединились в общей борьбе. Это праздник родины, праздник великой России», - отметил Александр Козловский.

Он проинформировал, что в связи с празднованием этого дня было запланировано проведение массовых мероприятий, которые пришлось отменить в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Поэтому мы будем поздравлять всех наших граждан дистанционно, будем общаться, вспоминать исторические факты, выслушивать мнения. Мы должны понять, что мы сильны, когда мы вместе, а не разрознены. Сегодня наше объединение в борьбе с ковидом, в частности, это и работа волонтерских центров. Это тоже история объединения», - заметил депутат.