Общество

Астроном-любитель из Пскова сфотографировал туманность в созвездии Персея

Туманность в созвездии Персея сфотографировал астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов. Фотографии опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов. Туманность NGC 1579 в созвездии Персея. SWBKP25012, QHY8L, 66 кадров по 6 мин. 31.10.2021, 01-02.11.2021

«Туманность NGC 1579, также называемая Северной трехраздельной туманностью, представляет собой диффузную туманность, расположенную в созвездии Персея», - пояснил Петр Митрофанов.

Туманность NGC 1579 в созвездии Персея. SWBKP25012, QHY8L, 66 кадров по 6 мин. (кроп) 31.10.2021, 01-02.11.2021 (правка в приложении Adobe Lightroom)

Ранее другой член клуба любителей астрономии Псковской области Максим Евдокимов разместил в сообществе фотографии звездного неба, сделанные на территории региона, в том числе у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха в Псковском районе.