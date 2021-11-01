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Общество

Мне будет не хватать Олега Брячака в Псковской гордуме — Денис Иванов

02.11.2021 16:34|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов назвал уход Олег Брячака из Псковской гордумы потерей. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Гайд-парк» 2 ноября.

«Когда только избрались, первое время у нас с Олегом Михайловичем были баталии, притирались, так сказать. От нас вся гордума ходуном ходила. Но стали понимать друг друга. Мне было комфортно работать с Олегом Брячаком», - сказал гость студии.

Также Денис Иванов отметил, что таких харизматичных и умеющих высказывать свое мнение депутатов, как Олег Брячак, еще надо поискать. «Если честно, мне будет не хватать Олега Михайловича в гордуме», - признался депутат.

Напомним, Олега Брячака исключили из состава фракции «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе. Такое решение приняли депутаты гордумы в ходе 58-й сессии гордумы 29 октября.

Теги: #олег брячак #Гордума #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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