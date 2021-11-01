Мне будет не хватать Олега Брячака в Псковской гордуме — Денис Иванов

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов назвал уход Олег Брячака из Псковской гордумы потерей. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Гайд-парк» 2 ноября.
Также Денис Иванов отметил, что таких харизматичных и умеющих высказывать свое мнение депутатов, как Олег Брячак, еще надо поискать. «Если честно, мне будет не хватать Олега Михайловича в гордуме», - признался депутат.
Напомним, Олега Брячака исключили из состава фракции «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе. Такое решение приняли депутаты гордумы в ходе 58-й сессии гордумы 29 октября.