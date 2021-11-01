Общество

Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

«Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение», — цитирует его ТАСС.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что если в нерабочие дни не собьется динамика распространения инфекции, то за ними последует локдаун.