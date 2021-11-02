Общество

Волонтеров для доставки продуктов пожилым людям ищут в Пскове

Псковский городской молодежный центр ищет добровольцев для участия в акции «Мы вместе». Работа волонтеров будет заключаться в доставке продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости пожилым людям, которые не могут сделать этого самостоятельно в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Акция продлится до 31 декабря. Доброволец самостоятельно определяет удобное для работы время. Молодежный центр обеспечит волонтеров средствами индивидуальной защиты и брендированной продукцией, а за проделанную работу участников акции отметят благодарственными письмами.

Добавим, для участия в акции волонтеру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат с QR-кодом о перенесенном COVID-19. Оставить заявку на участие можно на портале dobro.ru.