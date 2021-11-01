Общество

Власти не планируют продлевать нерабочие дни в Псковской области

Власти не планируют продлевать нерабочие дни в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время прямого эфира на телеканале «Россия 24», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Все сферы экономики должны работать полноценно. Мы очень аккуратно относимся к ограничениям. Сегодня делаем все возможное и необходимое, чтобы 8 ноября выйти в полноценный рабочий режим. Но будем ориентироваться на то, как будет обстоять дела с распространением заболевания», — подчеркнул глава региона.

Также Михаил Ведерников прокомментировал складывающуюся эпидемиологическую обстановку в регионе. Начиная с сентября, регион систематически попадал в число субъектов РФ с высоким уровнем заболеваемости, поэтому, по словам губернатора, все резервы были направлены на борьбу с коронавирусом. В настоящий момент развернуто 1085 коек.

«Сверх этого задействованы дополнительные реанимационные койки для долечивания наиболее тяжелых больных. Это серьезная дополнительная нагрузка», — акцентировал внимание глава региона.

Дополнительно губернатор в прямом эфире рассказал об ограничительных мерах, которые вводились на территории региона для того, чтобы сбить темпы заболеваемости COVID-19. Так, в Псковской области закрыты детские игровые комнаты, школьники находятся на каникулах. Система допуска по QR-коду или справке о вакцинации или перенесенном COVID-19 распространена на учреждения общепита и досуга. К новогодним праздникам количество сфер экономики в данном направлении может быть увеличено.

Отметим, во время прямого эфира глава региона обратился к тем, кто хотел на нерабочих днях приехать в Псковскую область. В настоящее время в рамках ограничительных мер заполнение отелей и гостиниц возможно только на 50%. «Мы всегда рады гостям, но просим эту неделю находиться дома или поехать на дачу, не перемещаться между регионами для того, чтобы не создавать негативную тенденцию по заболеваемости», — добавил губернатор.