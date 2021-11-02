Денис Иванов: Эпоха Братчикова — период перемен для Пскова

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о комфортной работе с бывшим сити-менеджером областного центра Александром Братчиковым.
Депутат подчеркнул, что эпоха Братчикова - это период перемен для Пскова, поскольку начались работы по ремонту дорог и тротуаров, и за два года большую часть объектов привели в нормативное состояние.
«Он наш человек в бюджетном комитете, в Псковском областном Собрании», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов.