Общество

Спортивная фотосессия прошла у финалисток конкурса «Мисс Псков - 2021»

Спортивная фотосессия прошла у финалисток конкурса красоты «Мисс Псков - 2021» у партнера проекта — в клубе «Cупер-Фитнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Татьяна Родина

«Девушки провели этот день на спорте и смогли сделать несколько фотокарточек на память вместе с официальным фотографом конкурса Татьяной Родиной», - отметили организаторы конкурса красоты.

Съемка проводилась в октябре. По словам организаторов, все фотосессии проводятся с соблюдением всех норм и правил, действующих на территории региона.

Финальное шоу конкурса красоты состоится 14 ноября на сцене большого концертного зала филармонии. Билеты уже в продаже.