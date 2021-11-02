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Общество

Более 80 экоуроков провели в псковских школах при поддержке завода «Титан-Полимер»

02.11.2021 17:51|ПсковКомментариев: 0

Более 80 экоуроков провели в школах Псковской области в рамках проекта «Экомышление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-служба псковского завода «Титан-Полимер».

Координатор проекта, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров рассказал, что экологические уроки охватили около 380-400 школьников региона.

В псковских общеобразовательных учреждениях при поддержке завода «Титан-Полимер» внедряется проект «Экомышление», направленный на формирование у молодого поколения экологического мировоззрения и полезных экопривычек. В основе проекта - серия экологических уроков, которые проводятся в школах Пскова и Псковского района. В их разработке приняли участие общественные инспекторы по охране окружающей среды вместе с методистами эколого-биологического центра Пскова.

 

Экологические мероприятия рассчитаны на учащихся 5-7 классов. Многие из них слышали про «раздельный сбор мусора», но не все знают, для чего нужно сортировать отходы. Нередко весь бытовой мусор выкидывают в общий контейнер, хотя рядом может стоять контейнер для пластика и картона. В ходе экоуроков детям наглядно рассказывают о видах мусора, о формах обращения с отходами.

В программу экоурока входят презентация, теоретическая часть, живой диалог, а также игровая часть. Обязательно закрепляются усвоенные знания. В игровой форме школьники выполняют задание по сортировке бытовых отходов, в конце урока составляют план действий. Детально рассматриваются полезные экологические привычки и что за ними следует. «Например, выключая льющуюся воду в ванной, мы экономим не только воду, но и электричество и другие природные ресурсы», - рассказал Сергей Елизаров.

«География» проекта «Экомышление» постепенно расширяется. Изначально он рассчитан на школы Пскова и Псковского района, внепроектные занятия прошли в Великих Луках, а также в библиотеках. В библиотеке «Радуга» планируется организовать работу экоклуба для школьников по выходным дням. В планах – организация экоуроков для школьников в Острове, Печорах, Новоржевском районе и других муниципалитетах, использование другой формы занятий экологической направленности для старшеклассников.

«При партнерской поддержке завода "Титан-Полимер" в многопрофильном лицее Пскова, лицее "Развитие" и Тямшанской гимназии установлены урны для раздельного сбора мусора. При поддержке регионального оператора "Мехуборка" установлены дополнительные контейнеры для сбора пластика. Дети видят подтверждение своих знаний на практике, это снимает вопросы от родителей и педагогов к инициаторам проекта "Экомышление"», - отметил Сергей Елизаров. Кроме того, абсолютно всем школьникам, которые приняли участие проекте, подарили по экологической сумке из натуральных материалов, с которой можно будет регулярно ходить в магазин, не покупая пластиковые пакеты. Наиболее активных на экоуроках школьников поощрят выездными экскурсиями на сортировочные станции.

Теги: #экология #образование #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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