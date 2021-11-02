Общество

Проверить знания в этнографии приглашают псковичей

С 3 по 7 ноября пройдет ежегодная международная просветительская акция «Большой этнографический диктант - 2021», в которой могут принять участия псковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Чтобы стать участником, нужно зайти на сайт диктанта www.miretno.ru и выбрать раздел «Пройти Диктант».

Задания опубликуют на сайте в 00.01 (по московскому времени) 3 ноября. Они будут оформлены в виде теста и включать 20 вопросов общефедеральной части, единой для всех участников, и 10 вопросов региональной части, уникальной для каждого субъекта Российской Федерации.

На прохождение диктанта отводится 45 минут. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.