Общество

Псковский депутат призвал не штрафовать за нарушение масочного режима

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский призвал не выписывать штрафы за нарушение масочного режима. Соответствующий пост в Instagram-аккаунте депутата появился 2 ноября.



Фото: Instagram Андрея Маковского

«Я считаю, что данная ситуация недопустима, и прошу правоохранительные органы ограничиться предупреждениями и не наказывать рублем граждан, чьи реальные располагаемые доходы значительно сократились во время пандемии», - сказал Андрей Маковский.

Депутат отметил, что даже минимальная сумма штрафа — 1000 рублей — является ощутимым ударом по семейному бюджету, который равен среднему чеку в магазине.

«Я знаю, что мои социальные сети читают те, кто организует рейды и проверки соблюдения масочного режима. Еще раз прошу вас проявить благоразумие и заниматься профилактикой и предупреждением, а не огульной выпиской штрафов», - заявил Андрей Маковский.

Напомним, 259 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю, с 25 по 31 октября. Нарушителям выписали штрафы в размере 1000 рублей.