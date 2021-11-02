Общество

Более 70 государственных и муниципальных услуг предоставляют онлайн в Псковской области

Более 70 государственных и муниципальных услуг предоставляются в электронном виде в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В 2021 году в Псковской области проводятся активная работа по переводу региональных и муниципальных услуг в электронный вид. Сейчас на портале Госуслуг для Псковской области доступен в электронном виде целый ряд услуг, касающихся различных сфер деятельности:

прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов;

предоставление выписки из государственного лесного реестра;

выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

выдача разрешения на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца;

государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники);

прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста- машиниста (тракториста);

проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием;

выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации;

лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями);

государственный строительный надзор (прием извещений о начале и о завершении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выдача ЗОС);

выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения;

выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия;

постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

присвоение квалификационных категорий спортивных судей;

государственная регистрация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций;

регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории субъекта Российской Федерации;

выдача повторных свидетельств органами ЗАГС;

государственная регистрация заключения брака;

государственная регистрация расторжения брака;

государственная регистрация рождения ребенка;

государственная регистрация смерти.

На портале Госуслуг можно направить заявление в электронном виде в большинство центров социального обслуживания на получение следующих услуг:

назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан;

предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;

установление статуса многодетной семьи;

постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно;

предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;

выплата социального пособия на погребение;

присвоение звания «Ветеран труда»;

оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации;

назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии.

Также в муниципальных образованиях Псковской области предоставляются в электронном виде от 4 до 22 муниципальных услуг, при этом список доступных услуг расширяется.

На данный момент осуществляется доработка и актуализация портала Госуслуг для организации предоставления всех электронных услуг по единому стандарту, независимо от региона проживания граждан.