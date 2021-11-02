Общество

Наталья Федорова проконтролировала ход ремонта ФАПа в Псковском районе

Глава Псковского района проконтролировала ход ремонта Тямшанского ФАПа 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Наталья Федорова приехала на объект и пообщалась с подрядчиком. Ее ознакомили с ходом выполнения ремонтных работ.

В некоторых помещениях уже сделали перепланировку, расширили дверные проемы, выровняли полы. Сейчас идет облицовка стен плиткой, монтаж электрики и планировка пожарной сигнализации.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Объект сдадут до конца текущего года.

«Очень скоро жители Тямшанской волости смогут получать медицинские услуги по месту жительства в комфортных условиях в просторном и обновленном фельдшерско-акушерском пункте», - отметили в пресс-службе.