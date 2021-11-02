Общество

Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО

Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия со следующего года станут проводить закупки на закрытых тендерах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб" утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», - говорится в тексте документа.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Также, согласно документу, закрытыми остаются закупки Минобороны, СВР и ФСБ.