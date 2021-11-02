Общество

Псковичам рекомендуют уточнять прогноз погоды перед осенней рыбалкой

Традиционно осенние месяцы принято считать лучшими для рыбной ловли, но чтобы такой отдых не обернулся бедой, рыболовам-любителям необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

По словам специалистов, основной причиной возникновения несчастных случаев на воде и у воды можно назвать отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших правил поведения у водоемов.

«Холодная вода таит опасность для владельцев маломерных судов: если лодка перевернется, а человек окажется за бортом, спастись в такой ситуации бывает довольно трудно. Несчастные случаи на воде в осенний период, к сожалению, не редкость», - заметили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что аварии судов от потери устойчивости до сих пор случаются нередко. «По тяжести последствий они представляют особую опасность, поскольку процесс опрокидывания (затопления) в наихудшем случае измеряется несколькими секундами (минутами). За это время практически невозможно адекватно отреагировать на ситуацию. В холодное время при опрокидывании часто гибнут все находящиеся в лодке. Как известно, время безопасного пребывания человека в воде при температуре воды 24°С – 7-9 часов; при температуре воды 5°-15°С – от 3,5 часов до 4,5 часов; температура воды 2°-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут; при температуре воды около нуля – смерть может наступить уже через 5-8 минут», - пояснили специалисты.

Они также отметили, что несчастные случаи с судоводителями и пассажирами маломерных судов часто происходят из-за отсутствия у них спасательных жилетов. «Поэтому не стоит игнорировать этот необходимый атрибут безопасности, который в случае опрокидывания судна может спасти жизнь. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, собираясь на рыбалку, необходимо уточнить прогноз погоды», - добавили в МЧС.

Во время отдыха на осенних водоемах, где есть вероятность попадания в воду, в ведомстве рекомендуют побеспокоиться о:

стойком плавсредстве, на которое можно взобраться даже в мокрой одежде;

водостойком мобильном телефоне, с которого можно вызвать службу спасения;

горячем, сладком чае или кофе и сменной теплой одежде.

Во избежание несчастных случаев на воде в осенний период жителей Псковской области также призвали не выходить в плавание при минусовых температурах, при появлении ледяных закраин, в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном плавсредстве, без спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.), в темное время суток.

Кроме того, специалисты рекомендуют не перегружать плавсредство и не брать с собой детей.

При возникновении нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей необходимо звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.