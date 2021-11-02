Общество

Псковских студентов научат принимать роды на симуляторе

Псковский государственный университет закупает немецкий с имулятор родов SIMone за 7 550 000 рублей. Информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Кроме того, в тендере указаны два человеческих скелета «Стэн» и «Суперскелет Сэм», двуполая фигура с мышцами венгерского производства. Оборудование закупают для оснащения анатомического зала для подготовки студентов по специальности «Лечебное дело» и реализации стратегического проекта «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области».

Общая стоимость товаров составляет 8 488 000 рублей.