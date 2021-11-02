Общество

В Псковской области увеличился спрос на работников, несмотря на ограничения — исследование

Более чем на 4,6% увеличился спрос на работников в Псковской области, несмотря на антикоронавирусные ограничения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе исследований hh.ru.

В анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года.

Российский рынок труда в целом не демонстрирует серьезных изменений на фоне ужесточения антиковидных ограничений и объявления новых нерабочих дней.

Количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8%. Есть несколько сфер, где число вакансий уменьшилось и ряд отраслей, где работодатели, наоборот, стали еще активней искать и набирать персонал.

Так, уменьшили число вакансий компании, работающие в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (число вакансий в целом по стране уменьшилось на 12% по сравнению с сентябрем), в области фитнеса и салонов красоты (-10%). В то же время, в 14 профессиональных сферах количество новых вакансий в целом по России выросло. Максимально выросли по спросу на работников сфера консультирования, которая включает в себя специалистов колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов (+12%), «Страхование» (+9%), «ИТ, интернет, телеком» (+8%), «Добыча сырья» (+4%) и «Административный персонал» (+4%).

В регионах СЗФО несколько другая картина: в целом по регионам СЗФО наблюдается прирост числа вакансий на 1% по сравнению с остальными российскими регионами. При этом часть сфер, которые прирастали количеством вакансий и спросом на работников по стране, еще более активно росли и в СЗФО: в ИТ-сфере +20%, в сфере консультирования +22%, в сфере страхования +17%, в области науки и образования +9%, в области административного персонала +11% и так далее. П

В целом почти все города и регионы СЗФО в отличие от остальных по стране демонстрируют повышенный спрос на работников несмотря на введенные ограничения: Мурманская область (+6,5%), Псковская область (+4,6%), Ненецкий АО (+4,1%), Новгородская область (+2,7%), Архангельская область (+2,4%), Карелия (+1,4%), Ленинградская область (+0,9%).

Небольшое уменьшение числа вакансий в преддверии локдауна по нескольким сферам было лишь в 2 регионах Северо-Запада: Санкт-Петербург (-0,3%), Коми (-4,5%).