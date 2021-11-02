Общество

Названы сервисы доставки еды в Пскове

Пандемия коронавируса продолжает править балом и диктовать свои условия. И весь мир вынужден под них подстраиваться. Многие предпочитают не посещать кафе и рестораны, а заказывать еду на дом. В Пскове, например, индустрия доставки еды из-за ковида резко выросла.

А в связи с введением QR-кодов такая услуга для многих станет альтернативой походу в заведения общественного питания. Но расстраивается не стоит, поскольку многие кафе и рестораны предлагают своим клиентам хорошие скидки и акции при заказе доставки. А это позволяет отлично сэкономить!

Какие сервисы доставки еды имеются в Пскове, разбирался «МК в Пскове».