Общество

Псковские бани вновь начнут отапливать с 8 ноября

Отопление поступит в муниципальные бани города Пскова с 8 ноября. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин.

«Сейчас прорабатывается бизнес-план по развитию бань. Мы понимаем, что оборудование в них старое, поэтому в банях пройдет энергетический аудит, в ходе которого специалисты выявят слабые точки предприятия, чтобы мы могли их совместно с администрацией исправить. Сейчас отопления в банях нет, но с понедельника, с 8 ноября, отопление будет запущено», - заверил Борис Елкин.

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Он отметил, что за годы работы псковских бань предприятие накопило большое количество долгов — суммарно они составляют около 22 млн рублей. «Мы понимаем ту социальную функцию, которую бани выполняют, поэтому будем прорабатывать вопрос субсидирования предприятия, чтобы эти социальные обязательства бани выполняли не за свой счет, а за счет бюджета. Кроме того, стоит вопрос докапитализации предприятия, чтобы у него была возможность разблокировать счета и возможность существовать», - рассказал и. п. главы городской администрации.

По словам Бориса Елкина, тарифы в банях в скором времени могут увеличиться. «Сейчас мы моем людей ниже себестоимости, что приносит финансовые трудности предприятию, поэтому, к сожалению, будем где-то тарифы увеличивать», - заметил он.

Также Борис Елкин проинформировал о том, что в банях на данный момент имеется много пустующих помещений, которые предприятие может сдавать в аренду. Потенциальных арендаторов призвали обратить на это внимание. «Мы готовы к вашим инициативам и предложениям», - сказал он.