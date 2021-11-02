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Общество

Михаил Ведерников поддержал ряд проектов во время онлайн-встречи с молодежью

03.11.2021 18:14|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел онлайн-встречу с представителями молодежных движений региона и участниками окружного форума «Ладога» 3 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основной темой для открытого диалога стала проработка предложений по совершенствованию региональной системы профессиональной ориентации, реализации добровольческих инициатив, развития спортивной инфраструктуры.

Михаил Ведерников напомнил, что этому мероприятию предшествовал ряд встреч на разных площадках, где обсуждались наиболее важные и приоритетные темы. Губернатор подчеркнул, что активные представители общественных и волонтерских объединений показывают, какая именно проблематика волнует молодежь Псковской области.

«Крайне важно, чтобы вы чувствовали перспективу, обратную связь, знали о том, что регион в вас нуждается. Без молодежи, как наиболее активной части общества, невозможно строить долгосрочные планы. Вы и ваши идеи для нас очень важны», — заметил глава региона и поблагодарил участников мероприятия за неравнодушие и активную жизненную позицию.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики региональной администрации Наталья Плявинская добавила, что на окружном форуме «Ладога» представители региона во время решения кейса проработали ряд предложений про профориентации молодежи. Это дало начало масштабной работе по сбору молодежных инициатив и проектов на территории региона, которые касаются различных сфер общественной жизни. Было собрано более 150 предложений, которые отработаны со специалистами и представителями органов исполнительной власти на форсайт-сессиях.

Предложения по развитию волонтерства на территории региона представила руководитель регионального ресурсного Центра добровольчества Алеся Михачева. Она подчеркнула, что без добровольцев не обходится ни одно значимое мероприятие.

Руководитель регионального Центра озвучила ряд инициатив. Одна из них — объединение региональных этапов конкурсов «Доброволец Псковской области» и «Мы вместе», а также предоставление финансовой поддержки победителям. Также Алеся Михачева предложила продолжить практику создания региональных центров добровольчества и продлить для волонтеров право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Глава региона поддержал предложение поддержки лучших волонтерских проектов, представленных на объединенный конкурс. Губернатор подчеркнул, что даст поручение комитету по финансам Псковской области предусмотреть в следующем году на эти цели 500 тысяч рублей. Что касается работы глав районов в части взаимодействия с волонтерами, Михаил Ведерников анонсировал проведение совещания, чтобы руководители муниципалитетов из «зеленой» зоны поделились с другими своим опытом.

«Добровольцы — значимый ресурс. Это ощутимая поддержка, она особенно была заметна в первые месяцы борьбы с коронавирусом. Волонтеры смогли оперативно аккумулировать свои силы и помочь людям», — сказал губернатор и добавил, что в области должна появиться региональная сетка ресурсных центров, которые станут точками притяжения для молодежи.

Также Михаил Ведерников поддержал инициативу о продлении права на бесплатный проезд волонтеров, задействованных в проведении общественно и социально значимых мероприятий, на общественном транспорте. Он обсудил с участниками встречи возможные механизмы предоставления такой формы поддержки.

С предложениями по развитию спортивной инфраструктуры выступил тренер по баскетболу спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Антон Морозов. В числе его инициатив — создание спортивного информационного ресурса, где каждый может получить информацию о спортивных объектах и секциях. Специалист также отметил необходимость более широкого общественного обсуждения во время проектирования объектов спортивной инфраструктуры, а также организации обучения спортсменов социальному проектированию. Это позволит привлечь дополнительные грантовые средства для развития инфраструктуры.

Глава региона подчеркнул, что практика общественных обсуждений существует. Но при этом Михаил Ведерников подчеркнул, что к этому процессу необходимо привлекать не только профессиональных спортсменов, но и спортсменов-любителей, тренеров, так как главной задачей для властей, по словам губернатора, является создание востребованных объектов спортивной инфраструктуры.

«Я хочу еще раз сказать спасибо за большую включенность. Это настраивает на конструктивную и динамичную работу», — добавил глава региона и подчеркнул, что соответствующие поручения по поддержке и проработке озвученных инициатив будут даны незамедлительно.

Теги: #молодежь #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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