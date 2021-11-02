Новые гирлянды украсят Великие Луки, сообщил глава города Николай Козловский в Instagram.

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«С коллегами мы проработали вопрос, провели необходимую работу и переговоры с администрацией города по этому поводу. В итоге в городской бюджет были внесены корректировки, которые были одобрены на заседании думы. Благодаря этому будут приобретены гирлянды для центрального моста, площади Ленина и светящиеся фигуры для улиц. Кроме того, на подготовку городской инфраструктуры к Новому году получено дополнительное финансирование из областного бюджета. Благодаря чему появится иллюминация на деревьях, расположенных на центральной улицы и набережной реки Ловать. Это дизайнерские арки, гирлянды», - поделился Николай Козловский.