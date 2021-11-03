Общество

Более тысячи социальных контрактов заключили в Псковской области

В настоящее время между органами социальной защиты Псковской области и малоимущими гражданами, малоимущими семьями, заключили 1 026 контрактов на общую сумму более 88 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Трехсторонние соглашения о взаимодействии по реализации технологии социального контракта подписаны комитетом по социальной защите Псковской области совместно с региональным комитетом по труду и занятости с большинством муниципальных образований региона.

Программа социального контракта реализуется по четырем направлениям. Основные из них — это «поиск работы» и «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». По ним будет проведена оценка эффективности использования средств субсидии.

По направлению «поиск работы» уже заключили 504 социальных контракта (55% от планового значения). В этой части хорошие показатели представлены в Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах, где плановый показатель равен 125%, 120% и 106% соответственно.

Еще 290 социальных контрактов (45%) подписано в рамках оказания помощи населению по ведению индивидуальной предпринимательской деятельности. Здесь лидируют Стругокрасненский (139% от плана), Пушкиногорский (117%), Красногородский (100%) и Усвятский (100%) районы.

Основные бизнес-проекты, реализуемые в рамках социального контракта, относятся к услугам в сфере красоты и ателье. Среди мужчин наиболее популярны такие направления, как автосервис, столярные мастерские, строительные и ремонтные услуги.

Для осуществления деятельности по направлению «ведение личного подсобного хозяйства» в регионе заключили 18 социальных контрактов, на стадии подписания еще 2. Это в общей сложности составляет 100% запланированных. Данное направление в 2021 году финансируется за счет областного бюджета. В сельских территориях, кроме организации крестьянских (фермерских) хозяйств и агроферм, популярны такие направления для самозанятых, как кузнечное дело и «мастер на час» (колка дров, вспашка земли, уборка снега, услуги электрика, печника).

В рамках реализации иных мероприятий для преодоления трудной жизненной ситуации между органами социальной защиты региона и жителями области подписано 214 социальных контрактов.

Право на заключение социального контракта имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые, по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области. Величина прожиточного минимума для каждой семьи рассчитываться индивидуально, в зависимости от ее состава.

Для подписания социального контракта жителям региона следует обратиться в орган социальной защиты по месту жительства (регистрации). В заявлении необходимо предоставить сведения о составе семьи и о доходах каждого члена за последние три месяца. Далее пройти собеседование в органе социальной защиты по месту жительства (регистрации), а также совместно со специалистами соцзащиты разработать программу с планом расходов и мероприятий. После оказания мер поддержки гражданин должен выполнить программу социальной адаптации.

Напомним, что социальный контракт — это модель социальной помощи, которая предполагает не просто предоставление выплат или льгот, но и предусматривает активные действия гражданина (семьи гражданина) по преодолению трудной жизненной ситуации и улучшению материального положения.

В 2021 году на реализацию мероприятий по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в Псковской области предусмотрено более 180 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. На эти средства планируется заключить 2 тысячи социальных контрактов.