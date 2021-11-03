Общество

Коечный фонд для больных коронавирусом в Великих Луках загружен на 75%

Коечный фонд для больных коронавирусом в Великих Луках загружен на 75%. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в Instagram.

«Ежедневно COVID-19 заболевают от 40 до 50 человек. Таким образом, за последнюю неделю октября почти 350 великолучан заболели новым вирусом. Большинство из них получают необходимо лечение амбулаторно. Тем не менее число тех, кто попал в больницы города, велико. Загрузка коечного фонда держится на уровне 75% и выше», - отметил Николай Козловский.

На территории города с момента начала распространения коронавирусной инфекции по ноябрь текущего года зарегистрировано более 9 500 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». «Это почти 10 % от всех жителей Великих Лук», - заметил глава города.

По его словам, динамика прививочной кампании за последние недели существенно выросла. На сегодняшний день против коронавирусной инфекции первой аппликацией вакцинировали 25 306 великолучан и 26 671 – второй. Ревакцинировано почти 700 горожан.

«Благодарю каждого, кто со всей серьезностью подошел ко всем действующим ограничениям и вакцинации. Только вместе и сообща мы можем противостоять современным вызовам», - добавил Николай Козловский.