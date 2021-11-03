Коечный фонд для больных коронавирусом в Великих Луках загружен на 75%. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в Instagram.
На территории города с момента начала распространения коронавирусной инфекции по ноябрь текущего года зарегистрировано более 9 500 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». «Это почти 10 % от всех жителей Великих Лук», - заметил глава города.
По его словам, динамика прививочной кампании за последние недели существенно выросла. На сегодняшний день против коронавирусной инфекции первой аппликацией вакцинировали 25 306 великолучан и 26 671 – второй. Ревакцинировано почти 700 горожан.
«Благодарю каждого, кто со всей серьезностью подошел ко всем действующим ограничениям и вакцинации. Только вместе и сообща мы можем противостоять современным вызовам», - добавил Николай Козловский.