Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
защити дачу от воров
морально сильные
псков лучший кофе
«Справедливая Россия» возвращает деньги
доставка еды в пскове
топи печь правильно
детские прививки польза или риск?
Концерт рок-группы «Ария»
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
выбор в пользу жизни
работа затылком
 
 
 
ещё Общество 03.11.2021 17:5014 Массовые проверки по соблюдению антикоронавирусных ограничений пройдут в Псковской области 04.11.2021 10:150 Псковичам предлагают скидки до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения банка 04.11.2021 09:400 Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем народного единства 04.11.2021 09:194 Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года 04.11.2021 09:0110 Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Псковской области 03.11.2021 23:596 Пункт вакцинации планируют открыть в торговом центре на Запсковье
 
 
 
Самое популярное 01.11.2021 13:119 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 03.11.2021 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 02.11.2021 15:078 Памятник Петру I отливают в Пскове 01.11.2021 14:199 Самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе в Пскове 02.11.2021 07:1511 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем народного единства

04.11.2021 09:40|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

 

 

«Наша страна имеет удивительно богатую историю. Немногие народы мира могут гордиться такими высокими достижениями в самых разных сферах — науке, искусстве, спорте. Каждый регион России — место бесчисленного количества трудовых и военных подвигов. Значимую часть российской идентичности сформировала и наша Псковская земля. Ее жители издревле защищали западные рубежи Руси, создавали уникальную и узнаваемую культуру. Десятки поколений наших предков преодолели множество вызовов, чтобы передать свое богатство нам», - отметил Михаил Ведерников. 

По словам главы региона, главным источником их силы было единство представителей разных национальностей и вероисповеданий. «Сплоченность народов России, верность ценностям мира, готовность к взаимовыручке — это те качества, которые всегда помогали нам в трудную минуту и еще не раз помогут справиться с любыми испытаниями. Мы гордимся нашим наследием и вместе общими усилиями сделаем все для его сохранения, для развития нашей области и нашей страны», - подчеркнул губернатор. 

В День народного единства Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 

Теги: #Псковская область #праздник #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 258 человек
04.11.2021, 10:350 Директора «управляйки» в Кунье обязали устранить запах канализации в подвалах домов 04.11.2021, 10:150 Псковичам предлагают скидки до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения банка 04.11.2021, 10:001 Андрей Михеев: Возрождение льнопроизводства в Псковской области позволит ввести земли в оборот 04.11.2021, 09:400 Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем народного единства
04.11.2021, 09:194 Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года 04.11.2021, 09:0110 Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Псковской области 03.11.2021, 23:596 Пункт вакцинации планируют открыть в торговом центре на Запсковье 03.11.2021, 23:100 80 заявок поступило на псковский конкурс «Чернильница»
03.11.2021, 23:000 Росгвардейцы напомнили порядок дарения и наследования оружия 03.11.2021, 22:542 Еще 375 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса 03.11.2021, 22:450 Дорогу к новому мосту через реку Кебь ввели в эксплуатацию в Псковском районе 03.11.2021, 22:350 Коечный фонд для больных коронавирусом в Великих Луках загружен на 75%
03.11.2021, 22:170 Ремонтные работы стартовали на улице Александра Невского в Пскове 03.11.2021, 22:000 Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области 03.11.2021, 21:400 Более тысячи социальных контрактов заключили в Псковской области 03.11.2021, 21:190 Заседание комиссии по добровольному переселению соотечественников состоялось в Пскове
03.11.2021, 21:002 Новые гирлянды украсят Великие Луки 03.11.2021, 20:540 Псковские школьники могут стать авторами новогодних открыток 03.11.2021, 20:370 Краткосрочный план капремонта на текущий год выполнили в 8 районах Псковской области 03.11.2021, 20:290 Псковичам разъяснили порядок доставки пенсий в ноябрьские праздники
03.11.2021, 20:151 «Экопром» добивается ликвидации свалки в Писковичах 03.11.2021, 20:000 До +10°C ожидается в Псковской области 4 ноября 03.11.2021, 19:531 Псковские предприниматели подали более 400 заявлений о предоставлении субсидии на нерабочие дни 03.11.2021, 19:425 Работы в Мелетово будут продолжены - Вадим Нэдик
03.11.2021, 19:400 Стартовала просветительская акция «Большой этнографический диктант» 03.11.2021, 19:235 Алена Трунова займет пост зампредседателя регионального комитета по труду 03.11.2021, 19:110 Бесплатные билеты в музей получат самые эрудированные участники «Ночи искусств» в «Михайловском» 03.11.2021, 18:510 Ограбившего ювелирный салон островича приговорили к лишению свободы
03.11.2021, 18:310 Псковский центр «Патриот» проводит онлайн-конкурс «Маршал Победы» 03.11.2021, 18:277 Более 11 км дороги на Самолву отремонтируют почти за 190 млн рублей 03.11.2021, 18:140 Михаил Ведерников поддержал ряд проектов во время онлайн-встречи с молодежью 03.11.2021, 18:070 График вывоза мусора изменится в Локнянском районе с 4 ноября
03.11.2021, 17:5014 Массовые проверки по соблюдению антикоронавирусных ограничений пройдут в Псковской области 03.11.2021, 17:352 Псковская прокуратура выявила ряд нарушения на железнодорожных переездах 03.11.2021, 17:254 У Псковской области есть исторические традиции льняного производства – председатель комитета регионального парламента 03.11.2021, 17:161 В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений до 2024 года
03.11.2021, 17:070 Тематические онлайн-мероприятия пройдут в Пскове в День народного единства 03.11.2021, 16:510 Жителя Пыталово оштрафовали за использование вредоносных компьютерных программ 03.11.2021, 16:431 Новую переправу через Великую в Пскове будут строить только после ремонта Троицкого моста 03.11.2021, 16:330 Псковичам напомнили о возможности зарегистрироваться на госуслугах, не выходя из дома
03.11.2021, 16:210 Проект трехлетнего бюджета территориального ФОМС поступил в областное Собрание 03.11.2021, 16:117 Значение Дня народного единства обсудили участники круглого стола в Пскове 03.11.2021, 16:010 Названа причина образования пены на реке Пскове у Кремля 03.11.2021, 15:519 Денис Иванов оценил работу Бориса Елкина по созданию велодорожек в Пскове
03.11.2021, 15:413 Псковские бани вновь начнут отапливать с 8 ноября 03.11.2021, 15:286 ПЛН-ТВ: Как псковичи проводят объявленные нерабочие дни? 03.11.2021, 15:100 Двух жителей Печорского района осудили за попытку незаконно продать ружье 03.11.2021, 15:010 В Москве не станут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
03.11.2021, 14:551 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? ВИДЕО 03.11.2021, 14:450 Псковича отправили в колонию строгого режима за угон и кражу 03.11.2021, 14:406 Николай Романов оценил инициативу возрождения льняного производства в Псковской области 03.11.2021, 14:330 Водитель пострадал в ДТП в Великолукском районе
03.11.2021, 14:169 Названы сервисы доставки еды в Пскове 03.11.2021, 14:050 Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове 03.11.2021, 13:451 В Псковской области увеличился спрос на работников, несмотря на ограничения — исследование 03.11.2021, 13:280 Великолукскую поэтессу наградили серебряным Александровским знаком
03.11.2021, 13:161 «Единая Россия» предложила увеличить финансирование ряда направлений социальной политики 03.11.2021, 13:033 Начинается видеотрансляция круглого стола, приуроченного к Дню народного единства 03.11.2021, 12:560 Новые опорные части устанавливают на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем 03.11.2021, 12:420 Красногородца отправили на обязательные работы за повторное нетрезвое вождение
03.11.2021, 12:3010 В Петербурге полиция задержала блогеров, одевших варежки на памятник 03.11.2021, 12:140 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? 03.11.2021, 12:103 Депутат Госдумы: Производство льна даст импульс для развития Псковской области 03.11.2021, 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
03.11.2021, 12:0010 Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами 03.11.2021, 11:513 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.11.2021, 11:352 В России обстреляли здание ковидной больницы и машину врача реанимации 03.11.2021, 11:269 Псковичам предлагают воспользоваться удобным сервисом доставки еды
03.11.2021, 11:120 Водитель получил травмы при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 03.11.2021, 11:050 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 03.11.2021, 11:002 Мужчина пострадал при падении с мотоцикла на Рижском проспекте в Пскове 03.11.2021, 10:556 Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске
03.11.2021, 10:441 Зеркал старинных красота: мир отражений дома «У Покровки» 03.11.2021, 10:390 День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 03.11.2021, 10:310 Новую воркаут-площадку установили в Великих Луках 03.11.2021, 10:150 За несколько дней псковичи отдали мошенникам более 1,5 млн рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru