Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем народного единства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
По словам главы региона, главным источником их силы было единство представителей разных национальностей и вероисповеданий. «Сплоченность народов России, верность ценностям мира, готовность к взаимовыручке — это те качества, которые всегда помогали нам в трудную минуту и еще не раз помогут справиться с любыми испытаниями. Мы гордимся нашим наследием и вместе общими усилиями сделаем все для его сохранения, для развития нашей области и нашей страны», - подчеркнул губернатор.
В День народного единства Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.