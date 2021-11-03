Общество

Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем народного единства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Наша страна имеет удивительно богатую историю. Немногие народы мира могут гордиться такими высокими достижениями в самых разных сферах — науке, искусстве, спорте. Каждый регион России — место бесчисленного количества трудовых и военных подвигов. Значимую часть российской идентичности сформировала и наша Псковская земля. Ее жители издревле защищали западные рубежи Руси, создавали уникальную и узнаваемую культуру. Десятки поколений наших предков преодолели множество вызовов, чтобы передать свое богатство нам», - отметил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, главным источником их силы было единство представителей разных национальностей и вероисповеданий. «Сплоченность народов России, верность ценностям мира, готовность к взаимовыручке — это те качества, которые всегда помогали нам в трудную минуту и еще не раз помогут справиться с любыми испытаниями. Мы гордимся нашим наследием и вместе общими усилиями сделаем все для его сохранения, для развития нашей области и нашей страны», - подчеркнул губернатор.

В День народного единства Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.