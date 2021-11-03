Общество

Псковичам предлагают скидки до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения банка

Мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет присоединится к масштабной акции по случаю 180 дня рождения СберБанка, в рамках которой покупателям и продавцам будут предложены специальные условия на приобретение товаров и подключение к площадке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

11 и 12 ноября на СберМегаМаркете пройдут «Зеленые дни». Более 15 000 товаров будут доступны со скидками от 5% до 60%. Также за заказы по ряду позиций клиентам будет начислено до 40% от суммы покупки в виде бонусных рублей программы лояльности СберМегаМаркет, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующих заказов.

Кроме того, клиенты маркетплейса могут воспользоваться услугой приобретения товаров от «Покупай со Сбером» в рассрочку на более выгодный период — 18 месяцев. Услуга действует при покупке от 3 000 рублей и доступна всем владельцам карт Сбера, подключенным к «Мобильному банку» и «СберБанк Онлайн». Рассрочка не суммируется с промокодами и распространяется не на всех продавцов маркетплейса.

11‒14 ноября при заказе в СберМегаМаркете клиентам, у которых есть банковская карта СберБанка, будет начислено 18% от суммы заказа бонусами от СберСпасибо, а тем, кто является подписчиком СберПрайм, 20% от стоимости бонусами СберСпасибо. Бонусы суммируются, и покупатели смогут вновь использовать их при заказе в СберМегаМаркете — с их помощью можно получить скидку на заказ до 99% от суммы покупки. При этом 11-12 ноября стоимость подписки СберПрайм за 180 дней будет стоить всего 180 рублей. Также за покупки по СберКарте у партнеров экосистемы клиентов ждут повышенные начисления бонусов от СберСпасибо.

Розничные продавцы сегмента малого и среднего предпринимательства при подаче заявки на подключение к СберМегаМаркету на специальном лендинге с 11 по 17 ноября могут получить индивидуальные коммерческие условия — фиксированную ставку 1% на комиссии маркетплейса по товарным категориям на 180 дней.

Подробная информация обо всех скидках и предложениях от других компаний экосистемы Сбера будет доступна по ссылкам: www.sber.ru/greenday и www.sber.ru/greenday/business.

«Впервые маркетплейс примет участие в проведении самого выгодного дня в году, который ждут миллионы россиян. Надеемся, что для наших клиентов и партнеров акция станет новой доброй традицией, благодаря которой потребители смогут не только существенно сэкономить, но и получат положительные эмоции, а ритейлеры — увеличат свои продажи и расширят географию присутствия», - сказал генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет Соломон Кунин.

Свои предложения к Зеленому дню подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.