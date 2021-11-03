Общество

Городские власти пожелали великолучанам мира и согласия в День народного единства

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев поздравили великолучан с Днем народного единства и пожелали им успехов в осуществлении намеченных планов, сил и энергии для созидательной работы на благо города и страны, крепкого здоровья и благополучия, а также мира и согласия в семьях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Этот праздник установлен в честь героических событий переломного для нашей страны 1612 года, когда решалась судьба России, ее независимости и сохранения целостности государства. Единение, вера и священная любовь к родине помогли нашим предкам отстоять свободу Отечества, победить польско-литовских интервентов. Сплотившись во имя великой цели спасения Отчизны, народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским разгромило захватчиков и победителем вошло в Китай-город с иконой Казанской Божией Матери, которая стала покровительницей народного войска», - рассказали Николай Козловский и Андрей Беляев.

Они напомнили, что народ, объединившись, изгнал с русской земли захватчиков, преодолел времена смуты и безвластия, доказал, что «именно в единстве – главная сила Российской державы».

«И сегодня любовь к родине, единение и гражданское согласие, общее стремление сделать страну сильной и процветающей являются основными ценностями нашего общества. Они объединяют нас, помогают справляться с трудностями, противостоять внутренним и внешним угрозам, решать важнейшие задачи, направленные на дальнейшее устойчивое развитие России и нашего города воинской славы Великие Луки. Сплотившись, мы сможем справиться со всеми вызовами современного мира, укрепить могущество и величие нашего государства, повысить экономический потенциал России и сделать жизнь комфортнее», - добавили представители городской власти.