Общество

Борис Елкин: День народного единства подчеркивает важность сплочения людей

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

«Этот праздник напоминает нам о ярких и героических страницах российской истории, подчеркивает важность единения и сплочения людей во имя процветания нашей родины, сохранения ее богатой истории и уникальной культуры», - отметил Борис Елкин.

Он пожелал жителям Пскова крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, мира и добра.