Общество

Александр Котов: Решение задач сегодняшнего дня невозможно без народного единения

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«В истории нашей страны немало примеров гражданской консолидации во имя отстаивания государственного суверенитета и национальных интересов России. Сплоченность народа всегда была залогом свободы и независимости Отечества и главной движущей силой развития страны», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что решение задач сегодняшнего дня также невозможно без народного единения. «Справиться с пандемией коронавируса, повысить уровень жизни людей, добиться экономического роста, сохранить культурную идентичность мы сможем только сообща. От нашего единства в стремлении жить в сильной процветающей державе и готовности трудиться ради этой цели зависит будущее России», - сказал председатель Псковского областного Собрания.

Александр Котов пожелал жителям региона мира и согласия, здоровья и благополучия.