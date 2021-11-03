Общество

Александр Козловский призвал псковичей беречь наследие предков

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Этот праздник отмечается в России с 2005 года. Он напоминает нам, как в 1612 году россияне объединились против врага, уже вошедшего в Кремль. Казалось, что спасения нет, что исход уже предрешен, но народная воля и мужество сумели переломить ход событий, выгнать захватчиков с родной земли и одержать победу», - напомнил Александр Козловский.

По его мнению, День народного единства является отражением «исторически незыблемых ценностей российского народа — сплоченности и патриотизма, независимо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». «А чувство единения придает энергии и настойчивости в решении самых сложных общенациональных задач», - подчеркнул парламентарий.

«Беречь бесценное наследие предков, оставаться верными единой идее своего народа, искренне любить и гордиться своей страной, трудиться во благо общего мира и процветания! В наших руках приумножение славы и мощи России, сохранение величайших культурных, духовных и природных богатств!» - заметил Александр Козловский.

Он пожелал жителям Псковской области крепкого здоровья, счастья, благополучия и стабильности.