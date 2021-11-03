Игорь Иванов: День народного единства олицетворяет неразрывную связь поколений

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.
По его словам, сегодня перед людьми стоят новые проблемы и задачи, которые можно преодолеть и продолжать работать в сфере охраны труда, защиты прав трудящихся, повышения благосостояния жителей региона. «И каждый член профсоюза, каждый работник на своем месте вносит ощутимый вклад в общее дело», - подчеркнул председатель облсовпрофа.
Жителям Псковской области Игорь Иванов пожелал здоровья, счастья, оптимизма и новых свершений на благо общей родины.