Общество

Игорь Иванов: День народного единства олицетворяет неразрывную связь поколений

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.

«Этот праздник олицетворяет любовь к нашей родине, неразрывную связь поколений и дань памяти предков, отстоявших нашу родную землю ради нашего будущего. Гордость за нашу страну, за достижения наших сограждан, стремление трудиться и созидать на общее благо объединяют нас всех и сейчас. Этот праздник символизирует наше единство и солидарность, готовность народа сплотиться в трудные минуты и отстоять свою землю и свои интересы», - отметил Игорь Иванов.

По его словам, сегодня перед людьми стоят новые проблемы и задачи, которые можно преодолеть и продолжать работать в сфере охраны труда, защиты прав трудящихся, повышения благосостояния жителей региона. «И каждый член профсоюза, каждый работник на своем месте вносит ощутимый вклад в общее дело», - подчеркнул председатель облсовпрофа.

Жителям Псковской области Игорь Иванов пожелал здоровья, счастья, оптимизма и новых свершений на благо общей родины.