Общество

Великолукские волонтеры провели акцию «Маленькие радости для врачей»

Активисты областного волонтерского центра «Единой России», который работает под руководством секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского, провели в Великих Луках акцию «Маленькие радости для врачей». Добровольцы передали небольшие подарки медикам, которые ведут круглосуточную борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«"Единая Россия" – единственная политическая сила, которая с первых дней пандемии вышла на передовую борьбы с распространением инфекции. Партийные волонтеры организовали работу совместно с движением "Мы вместе", чтобы помогать медикам и людям бороться с последствиями пандемии, – пояснил Александр Козловский. – Сейчас депутаты всех уровней фракции "Единая Россия" продолжают эту работу. Стоит отметить в этом ключе депутатов Государственной Думы, в частности, Александра Борисова, областных и муниципальных депутатов. Все объединились в период пандемии».

В настоящее время добровольцы партийного волонтерского центра помогают больницам и поликлиникам, в которых медицинский персонал испытывает большие нагрузки. Партийцы организовывают акции «Спасибо врачам», «Маленькие радости для врачей», доставляют врачей на вызовы к пациентам, работают в колл-центре, помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники.

«Мы делаем все зависящее от нас, чтобы стать опорой и поддержкой для жителей Псковской области. Сегодня, когда ситуация с коронавирусом вновь обострилась, мы мобилизовали волонтерский центр партии и готовы помочь каждому жителю Псковской области. За помощью можно обратиться по телефону "горячей линии": 8-800-444-07-13», – добавил Александр Козловский.

Напомним, в Псковской области с первых дней пандемии начал свою работу волонтерский центр «Единой России», работа которого ведется и сегодня. Благодаря партийным волонтерам в медицинские учреждения региона поступили реанимобиль и три машины для медицинских учреждений. Партия помогла с поставками средств индивидуальной защиты. Первые сто тысяч масок и 750 противочумных костюмов в период сильного дефицита в начале пандемии передал лично секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Как отметили в партии, это было очень актуально, поскольку этих средств «катастрофически не хватало». На все посты скорой помощи и в больницы региона, которые нуждались в поддержке, были переданы микроволновые печи, холодильники, кофемашины, электрочайники, термопоты, также было организовано горячее питание для всех медиков «красных зон» региона.