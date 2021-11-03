Великолукские волонтеры провели акцию «Маленькие радости для врачей»

Активисты областного волонтерского центра «Единой России», который работает под руководством секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского, провели в Великих Луках акцию «Маленькие радости для врачей». Добровольцы передали небольшие подарки медикам, которые ведут круглосуточную борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
В настоящее время добровольцы партийного волонтерского центра помогают больницам и поликлиникам, в которых медицинский персонал испытывает большие нагрузки. Партийцы организовывают акции «Спасибо врачам», «Маленькие радости для врачей», доставляют врачей на вызовы к пациентам, работают в колл-центре, помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники.
«Мы делаем все зависящее от нас, чтобы стать опорой и поддержкой для жителей Псковской области. Сегодня, когда ситуация с коронавирусом вновь обострилась, мы мобилизовали волонтерский центр партии и готовы помочь каждому жителю Псковской области. За помощью можно обратиться по телефону "горячей линии": 8-800-444-07-13», – добавил Александр Козловский.
Напомним, в Псковской области с первых дней пандемии начал свою работу волонтерский центр «Единой России», работа которого ведется и сегодня. Благодаря партийным волонтерам в медицинские учреждения региона поступили реанимобиль и три машины для медицинских учреждений. Партия помогла с поставками средств индивидуальной защиты. Первые сто тысяч масок и 750 противочумных костюмов в период сильного дефицита в начале пандемии передал лично секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Как отметили в партии, это было очень актуально, поскольку этих средств «катастрофически не хватало». На все посты скорой помощи и в больницы региона, которые нуждались в поддержке, были переданы микроволновые печи, холодильники, кофемашины, электрочайники, термопоты, также было организовано горячее питание для всех медиков «красных зон» региона.