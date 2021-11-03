Общество

Большинство россиян выступает против продления нерабочих дней — опрос

Большинство россиян против продления нерабочих дней, несмотря на увеличение числа больных коронавирусом. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

За продление нерабочих дней высказались 26% россиян («Нужно, пока не привьются 80% населения»), вдвое большее число (52%) — против («Да нет никакого локдауна! Почти все мои знакомые работают»). Молодежь до 24 лет поддерживает продление череды нерабочих дней чуть чаще (29%).

Среди жителей городов-миллионников о необходимости продления локдауна чуть чаще говорят в Волгограде и Омске (34 и 33% опрошенных соответственно), население этих же городов чаще других поддерживало и решение властей объявить нерабочие оплачиваемые дни. В Москве продление локдауна поддерживают 27%, в Санкт-Петербурге — 23%. Меньше всего тех, кто хочет продления локдауна, — среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%).

«Перекрывать нужно все каналы общения и коммуникаций, независимо от того, привит человек или нет. А мы видим, что люди летают, выезжают за пределы места жительства и т. п.», - сказали опрошенные.