Общество

Родственников погибшего на войне красноармейца ищут в Великих Луках

Родственников рядового красноармейца Петра Зимарева, умершего от ран во время Великой Отечественной войны, разыскивают в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил командир московского поискового отряда «Обелиск» Михаил Поляков.

Поисковики пытаются связаться с внуком и правнуком красноармейца - Евгением и Ильей Зимаревыми. «Внук и правнук проживают в городе Великие Луки, но наладить с ними связь у нас, к сожалению, никак не получается (из-за отсутствия номеров телефонов и электронной почты, у нас есть только адрес)», - пояснили поисковики.

Разыскивают родственников для того, чтобы передать им именную папку по солдату и адрес современного места захоронения.

Петр Зимарев - рядовой красноармеец, пулеметчик 1312-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта. До призыва он проживал в деревне Букрово-1 Великолуского района, где родился в 1901 году.

Петр Зимарев умер от ран 30 августа 1942 года. Первоначально его похоронили в братской могиле в деревне Мурыгино Темкинского района Смоленской области. В 2016 году останки бойца поднял поисковый отряд «Обелиск», а в 2017 году их перезахоронили в братской могиле в селе Васильевское Темкинского района Смоленской области.

Связаться с поисковиками можно по телефону: 8-903-089-75-79.