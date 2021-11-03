Общество

В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться COVID-19 от вакцинированного человека

Даже если привитые заражаются коронавирусом, они выделяет меньше возбудителя COVID-19, чем заболевшие и невакцинированные. Поэтому риск заразиться от привитого человека меньше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Эпидемиолог также отметила, что сокращается и время выделения материала, способного заразить других людей.



В конце октября директор Центра имени Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург рассказал, что привитые от коронавируса могут заболеть инфекцией, однако связано это с особенностями дельта-штамма инфекции.

«Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — пояснил он, призвав каждый полгода проходить ревакцинацию для поддержания высокого уровня антител в организме.



В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что заболевают лишь около 10% вакцинированных, причем болезнь у них протекает легче, чем у непривитых. «Буквально неделю назад один из моих коллег заболел, мне сказали вчера, что все, уже на работе», — добавил он.