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Общество

Контроль за выплатой пенсий ужесточат для иностранцев с 2023 года

05.11.2021 09:19|ПсковКомментариев: 0

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала об обнулении пенсий иностранцев с 2023 года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как объяснила экономист, ПФР прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД, которые не всегда приходят вовремя. Однако на данный момент создается единый реестр сведений о населении, и с 2023 года иностранцам, у которых истек вид на жительство (ВНЖ), будут оперативно прекращать выплачивать пенсии.

В начале 2000-х годов, после судебных прецедентов, Верховный суд дал разъяснил, что для получения пенсии иностранным гражданином необходим вид на жительство. Кроме того, работнику надо быть устроенным по официальному трудовому договору не менее 6 месяцев непрерывно, а работодателю — платить страховые взносы за работника.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому. Она уточнила, что речь идет о базовом уровне инфляции.

Теги: #пенсии #пфр #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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